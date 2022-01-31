Кремль: Россия и Китай подпишут более 15 соглашений

«В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай 4 февраля планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие». Об этом сообщил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, пока продолжается их согласование.

«Список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», - добавил помощник Путина.