Макрон обвиняет Британию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания несет ответственность за гибель всех мигрантов в Ла-Манше, и обвинил британские власти в лицемерии, передает издание «Газета» со ссылкой на The Independent.



«Ответственность за тех, кто погибнет в море, ляжет не на Францию, а на Британию», — сказал Макрон.

Он считает, что британская экономика зависит от низкооплачиваемой рабочей силы нелегальных мигрантов.