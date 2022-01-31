Макрон обвиняет Британию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания несет ответственность за гибель всех мигрантов в Ла-Манше, и обвинил британские власти в лицемерии, передает издание «Газета» со ссылкой на The Independent.
«Ответственность за тех, кто погибнет в море, ляжет не на Францию, а на Британию», — сказал Макрон.
Он считает, что британская экономика зависит от низкооплачиваемой рабочей силы нелегальных мигрантов.
«В Великобритании по-прежнему действует система 1980-х годов, которая управляет экономической иммиграцией посредством лицемерия. Легального маршрута иммиграции не существует», — заявил президент.
Ранее представители Франции и Великобритании обвинили друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, и Британия хочет отправить на континент собственные патрули.