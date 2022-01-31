Экс-премьер Армении назвал необычную причину отставки Армена Саркисяна

Бывший президент Армении Армен Саркисян является гражданином Великобритании, а также почетным гражданином Казахстана, и именно поэтому ушел в отставку. С таким неожиданным заявлением выступил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

По мнению армянского экс-премьера, Саркисян оказал большие услуги семье Назарбаевых, сделал серьезные инвестиции в горнодобывающую промышленность Казахстана. Перед Арменом Саркисяном, считает Багратян, стоял вопрос о сохранении активов в Казахстане. «Вероятно, он боялся, что его арестуют, даже будучи на посту президента. Лучшим решением было сбежать в Лондон», – утверждает Багратян, которого цитируют армянские СМИ.