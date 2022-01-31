Ильхам Алиев: «Как мы освободили Шушу, это отдельная история...»

Шуша никогда не была армянским городом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Форуме молодежи в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи Азербайджана.

«Шуша была для армян чужим городом. Если это был армянский город, то почему он в таком плачевном состоянии? Почему не смотрели за городом и высушили все родники?» - задается вопрсом глава государства.

Ильхам Алиев также отметил, что в Шуше в годы армянской оккупации проживали 1,5 тыс. человек. «90% этих людей были военными и членами их семей. Если это армянский город, то почему там никто не жил? Почему город был в таком плачевном состоянии? Почему его уничтожали на протяжении стольких лет?» - подчеркнул президент.

Глава государства также добавил: «Как мы освободили Шушу, это отдельная история, вершина героизма, синтез духовной и физической силы. Это пик самоотверженности».