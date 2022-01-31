Европа признала газ и атом зелеными источниками энергии

Еврокомиссия признала газ и атом зелеными источниками энергии, которые способствуют переходу к безуглеродной экономике. Об этом сообщается в документе «Таксономия ЕС», в котором виды экономической деятельности классифицируются с точки зрения их соответствия экологическим требованиям.

«Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период», — говорится в документе. Власти разрешили новые инвестиции в атомные электростанции до 2045 года, а вкладывать средства в газовую инфраструктуру можно до 2030 года, передает ТАСС.