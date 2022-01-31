Первый полетел: между Стамбулом и Ереваном возобновилось авиасообщение

Чартерное авиасообщение между Арменией и Турцией, которое было прекращено с 2019 года, возобновилось в среду вечером. Как сообщил ТАСС глава совета директоров армянской авиакомпании Flyone Armenia Арам Ананян, самолет вылетел из Еревана в Стамбул в 18:00 по местному времени.

"Рейсы Ереван - Стамбул - Ереван будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. В ближайшие месяцы авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван по понедельникам, средам и пятницам", - отметил Ананян.

По его словам, из Еревана вылетят 65 пассажиров, обратно полетят более 30 человек. Всего в самолете 180 мест.

Кроме Flyone Armenia, армянские авиационные власти также дали разрешение на выполнение рейсов турецкой авиакомпании Pegasus - ее самолет совершит первый вылет из Стамбула поздно вечером в среду и прибудет в Ереван в ночь на 3 февраля.