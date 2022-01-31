Ровшан Рзаев о роли молодежи в освобождении Карабаха

Государственная молодежная политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. В нашей стране созданы все условия для всестороннего развития молодежи, получения высшего образования и здорового образа жизни. Азербайджанская молодежь в ответ на заботу нашего государства, проявляя активность во всех сферах, вносит важный вклад в прогресс нашей страны, отметил он.

«Под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева абсолютное большинство личного состава нашей отважной армии, спасшей наши земли от оккупации и обеспечившей территориальную целостность Азербайджана, составляла молодежь. Героизм нашей молодежи в Отечественной войне как самых ценных членов нашего современного общества будет жить в истории вечно. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем наших шехидов, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе с врагами, и желаем их семьям терпения и стойкости. Мы гордимся нашими 16 сотрудниками, которые были участниками Отечественной войны.

В настоящее время 42 процента работающих в структурах нашего комитета составляет молодежь. В подведомственных организациях, не входящих в структуру комитета, также работают сотни молодых людей. Каждый из них для нас ценен, абсолютное большинство ответственно выполняет свои служебные обязанности.

Уверены, что наша молодежь также примет активное участие в возрождении Карабаха и Восточного Зангезура, в успешном осуществлении Великого возвращения.

В этот знаменательный день еще раз поздравляю наших молодых людей, желаю каждому из них крепкого здоровья, счастья, успехов в исполнении служебных обязанностей и в личной жизни!», - говорится в поздравлении Р.Рзаева.