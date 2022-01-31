Президент США Джо Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе, сообщают CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По данным американских СМИ, Пентагон объявит об этом «в ближайшие дни». Это должно продемонстрировать поддержку союзников по НАТО, обеспокоенных военным присутствием России вблизи Украины.

Как ожидается, Пентагон объявит, что в Европе будут размещены тысячи дополнительных американских военнослужащих. По словам источников, развертывание будет включать примерно 2 тыс. военнослужащих США в Польше. По разным версиям, тысяча или несколько тысяч будут размещены в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.