Азербайджан согласился с решением ОПЕК об увеличении нефтедобычи

Азербайджан дал согласие на принятое в марте на 25-м заседании министров стран-членов и нечленов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) решение о продолжении плана увеличения суточной добычи нефти на 400 тыс. баррелей.

Новое соглашение предусматривает увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане в марте 2022 года еще на 7 тыс. баррелей до 675 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению - на 43 тыс. баррелей.

Напомним, что на состоявшемся в июле прошлого года 19-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение о ежемесячном увеличении суточной добычи сырой нефти с августа на 400 тыс. баррелей, что позволило увеличить добычу нефти на 5,8 млн баррелей в сутки, а также решение о том, что сокращение объемов в баррелях должно быть завершено в сентябре 2022.