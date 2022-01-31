«Талибан» опровергает: «СМИ цитируют российских официальных лиц. Мы отвергаем это»

Движение «Талибан» опровергает вмешательство в дела Казахстана, в частности, в беспорядки, которые произошли в начале января в ряде городов этой страны.

"Утверждения о вмешательстве Афганистана в нестабильность Казахстана не соответствуют действительности", - заявил заместитель пресс-секретаря движения Инамулла Самангани, передает Интерфакс.

По его словам, "...СМИ цитируют слова российских официальных лиц о том, что некоторые афганцы могли быть причастны к нестабильности в Казахстане". "Мы отвергаем это утверждение", - заявил Самангани.

Самангани в очередной раз повторил, что "с территории Афганистана нет угрозы какой-либо стране".