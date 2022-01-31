Германия говорит одно, Симоньян – другое

Европейский спутниковый оператор прекратил вещание российского телеканала Russia Today Deutsch в ФРГ. «Коммерсант» передает, что у телеканала не было лицензии на вещание от немецкого медиарегулятора MABB, который отвечает за надзор над СМИ и их лицензирование.

«Трансляции телеканала ведутся на немецком языке и ориентированы на немецкий рынок. Но телеканал не обращался за разрешением на вещание, поэтому оно не было выдано», - говорится в заявлении Управления вещания Берлина, где находится офис RT DE.

В то же время главред Sputnik, RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT DE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны германского медиарегулятора MABB. Комментарий медиаменеджера опубликован в ее Telegram-канале.