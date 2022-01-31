Ильхам Алиев об отправке молодых азербайджанцев в ведущие университеты мира

Глава государства отметил, что молодые люди были отправлены в более 300 учебных заведений 30 стран и на эти цели было потрачено 200 миллионов манатов.

В ходе встречи с молодежью президент Ильхам Алиев ответил на вопрос о программе обучения за рубежом.

По словам президента, когда в 2016 году начинали эту программу, ситуация в Азербайджане была таковой, что многие студенты предпочитали оставаться за рубежом. Но несмотря на это, большинство получивших образование за рубежом за счет государства, вернулись в Азербайджан.

Ильхам Алиев добавил, что уже разработана новая программа и соответствующее распоряжение было дано в прошлом году.

«Скорее всего, с этого года мы восстановим эту программу в новой форме. Будут учтены недостатки первой программы. Ежегодно до 400 молодых людей будут направлены в ведущие университеты мира», - сказал он.