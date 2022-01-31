Новый подвид «омикрона» нашли в России
В России выявлен новый подвид штамма COVID-19 «омикрон» BA.2, обнаруженный 21 января в Великобритании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным Роспотребнадзора, подавляющее большинство случаев заражения ВА.2 выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан.
По предварительным данным, новый подвид «омикрона» распространяется с особо высокой скоростью.
Мутацию «омикрон» выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта появилось несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. По мнению ученых датского Института сывороток, подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.