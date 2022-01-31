Унесенный ветром: азербайджанские пограничники вернули Ирану флаг

На служебной территории погранотряда «Ленкорань» Государственной пограничной службы Азербайджана пограннаряд обнаружил государственный флаг Ирана, занесенный порывом сильного ветра, говорится в ГПС.

В Госпогранслужбе отметили, что иранский флаг был доставлен в погранотряд, а иранскую сторону незамедлительно проинформировали об инциденте на уровне пограничного представительства.

Сегодня государственный флаг Исламской Республики передали иранским пограничникам в соответствии с соблюдением необходимых норм и в духе взаимного уважения, отметили в ГПС.