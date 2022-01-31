Наконец-то появился свет в конце тоннеля: США снимут часть санкций с Ирана

Вашингтон на нынешний момент согласился снять только часть санкций с Тегерана, однако текущие условия дают основания надеяться на заключение соглашения по ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Махмуд Аббасзаде Мешкини.

"Существуют положительные моменты в процессе переговоров и прогресс, однако остаются важные вопросы, которые требуют согласования. Конечно, Иран имеет право на отмену всех санкций, однако на сегодняшний момент противоположная сторона согласилась снять их только частично", - цитирует его агентство IRNA.

По словам депутата, "факты и документы, которые находятся в распоряжении иранской стороны, говорят о том, что условия для заключения взаимовыгодного соглашения подготовлены, но только в том случае, если западные страны проявят добрую волю и основательность".