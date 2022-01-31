США второй месяц подряд лидируют по экспорту сжиженного природного газа в мире – в январе страна поставила на рынок 7,3 млн тонн газа, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов. Второе место занял Катар.

Отмечается, что основным направлением экспорта американского СПГ стала Европа, где цены держатся на высоком уровне из-за низких запасов в подземных хранилищах газа и напряженности в отношениях между Россией и Украиной.Так, Соединенные Штаты направили на экспорт 101 танкер, из которых более трети получила Европа. Пять партий прибыли в Латинскую Америку, остальные находятся в пути.

Катар в январе экспортировал 97 партий СПГ, из которых более половины ушли в Азию, семь поступили в Европу, остальные находятся в пути.