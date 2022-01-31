Эрдоган рассказал о планах Турции по газу

Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме уже в 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В свою очередь министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отмечал, что, учитывая новые объемы добычи на Черном море, страна в будущем будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения.

"Дай Бог, в 2023 году мы подключим газ из Черного моря к своей энергосистеме", - заявил Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

За последний год Турция сделала несколько открытий запасов газа в Черном море, которые на текущий момент оцениваются в 540 млрд кубометров.