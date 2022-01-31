Черногория не ответит за Тельмана Исмаилова

"Черногория не будет вводить никаких ответных мер. Мы настроены поддерживать политический диалог и сотрудничать во всех областях, представляющих взаимный интерес, на основе равенства и взаимного уважения", - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Черногория не будет отвечать на введенный РФ запрет госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу на въезд в Россию, говорится в совместном заявлении черногорских МВД и МИД.

"Мы выражаем свое сожаление из-за запрета на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. Считаем это решение необоснованным, тем более что он по действующим черногорским законам не занимается вопросами управления, а значит, не был включен в принятие решения по этому и подобным делам", - отметили представители МВД и МИД Черногории.

"Сфера международной защиты иностранцев и предоставления убежища регулируется законом о международной и временной защите иностранцев и ратифицированными международными конвенциями, прежде всего Европейской конвенцией о правах человека. Компетентное организационное подразделение Министерства внутренних дел самостоятельно проводит процедуру в соответствии с компетенцией и правовыми процедурами", - отмечается в заявлении министерств.

Ранее в среду Россия в качестве ответной меры на предоставление Черногорией политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову ввела запрет на въезд в РФ государственному секретарю министерства внутренних дел этой страны Зорану Миляничу.