Депутат Фазиль Мустафа: «Азербайджан должен в одностороннем порядке построить границу с Арменией»

Об этом корреспонденту haqqin.az сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, считающий, что Баку должен в одностороннем порядке начать формирование пограничной линии на границе с Арменией за исключением спорных участков по анклавам, а также некоторых нюансов, связанных с географическими рельефами местности.

«Мы четко знаем, где проходит наша граница с Арменией, - заявил депутат Милли Меджлиса, - и имеем полное право строить свою пограничную инфраструктуру – ограждения, контрольные полосы, системы технического наблюдения, пограничные заставы и пр. Азербайджан вправе в одностороннем порядке обозначить свою границу, благо в международной практике такие прецеденты имеются. К примеру, СССР в одностороннем порядке обозначил свою морскую границу с Ираном. С политической точки зрения строительство границы с Арменией должно дать понять Еревану, что ему никуда не деться от проведения демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Затягивать этот процесс до бесконечности – бессмысленно и контрпродуктивно».

По мнению депутата, признание границ – это первый шаг к гарантированному миру. В то же время, сам факт намеренного затягивания этого процесса подпитывает активность реваншистских сил в Армении, вынашивающих террористические планы в отношении Азербайджана.

«Президент Ильхам Алиев, однозначно дал понять, что не допустит возрождения армянского фашизма на азербайджанской земле, - отметил Фазиль Мустафа. - При этом наш президент имел в виду не армянский народ, а националистическую и милитаристскую идеологию ряда армянских политических деятелей. Одно крыло армянских фашистов, руки которых по локти в азербайджанской крови, засело в Ханкенди и Агдаре. Поэтому там, где это только возможно, Азербайджану следует строить пограничную линию, чтобы с другой стороны границы четко понимали: дальше дороги нет, дальше – государственная граница Азербайджана».