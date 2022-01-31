Украина и НАТО: Путин и Джонсон наконец-то поговорили

BBC сообщает, что эти переговоры должны были состояться двумя днями ранее, однако их пришлось перенести, поскольку в понедельник британскому премьеру пришлось срочно отвечать на вопросы депутатов парламента о вечеринках, состоявшихся в период локдауна на Даунинг-стрит. Во вторник Джонсон побывал с визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским и призвал Россию отвести войска от украинских границ.

В среду вечером пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Согласно сообщению администрации президента России, Джонсон и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Россия требует от стран Запада, президент России обратил "внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей".

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь Даунинг-стрит сообщает, что Джонсон "выразил глубокую озабоченность в связи с последними враждебными действиями России на границе Украины". "Он подчеркнул необходимость найти путь, уважающий как территориальную целостность Украины, так и ее право на самозащиту", - сказал представитель премьер-министра. Джонсон также сказал Путину, что "любое дальнейшее вторжение России на украинскую территорию станет трагической ошибкой".

При этом, согласно заявлению британского правительства, "лидеры согласились, что в обострении никто не заинтересован". "Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включать в переговоры Украину", - сообщает Даунинг-стрит.