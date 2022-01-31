Медики назвали самые ранние симптомы «омикрона»

Врачи из США, Великобритании и ЮАР перечислили самые ранние симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса. К ним относятся першение в горле, головная боль, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле, сообщила газета The Express.

По словам медиков, такие симптомы могут возникнуть уже через два дня после контакта с заболевшим новой разновидностью коронавируса: у «омикрона» более короткий инкубационный период, но иногда они могут дать о себе знать и гораздо позже. В некоторых случаях между заражением коронавирусом и появлением первых симптомов проходит до 14 дней.

Поэтому медики советуют в случае появления какого-либо из перечисленных выше симптомов перейти на добровольную самоизоляцию сроком на 10 дней. Также необходимо сдать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции.