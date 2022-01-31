США подняли в воздух сразу три самолета «Судного дня»

США в среду подняли в воздух сразу три «самолета Судного дня», это может быть сигналом Москве о том, что американские военные находятся в повышенной боеготовности, заявил РИА Новости директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Денесе.

Речь идет о самолетах E-6B Mercury, которые представляют собой воздушные командные пункты на случай отражения ядерного удара. Согласно данным сайтов, отслеживающих полеты, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно, но по одиночке.

"Этим утром наблюдалась очень необычная активность вооруженных сил США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов".

По данным профильных сервисов, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно, но Денесе обращает внимание на то, что в этот раз в небе находились одновременно сразу три "самолета Судного дня".