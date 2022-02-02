Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о решении президента США немедленно перебросить тысячу американских военнослужащих из Германии в Румынию, еще две тысячи будут отправлены в Германию и в Польшу из США в ближайшее время, причем основная часть именно в Польшу. Представитель Пентагона сообщил, что в Румынию будут направлены также французские войска. Соответствующие запросы поступили от руководства Румынии и Польши. Причем это было сделано не в рамках структур НАТО, а на основе двусторонних договоренностей между правительствами.

Просто удивительно, как под давлением России сбываются ее худшие опасения. Не успела по информационным лентам пройти новость о содержании ответного письма США и НАТО на ультиматум России и об их требовании вывести российские войска из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, как пришло сообщение об отправке Соединенными Штатами в Европу дополнительной группы военнослужащих.

Кроме того, еще 8500 человек из сил быстрого развертывания будут находиться в США в постоянной повышенной боевой готовности, способные к моментальной переброске в Европу при малейшей необходимости. При необходимости дополнительные силы могут быть переброшены с запада Европы на территорию восточных союзников.

Ранее Британия заявила о готовности удвоить свое военное присутствие в Эстонии, доведя его до 1800 человек, поставить в страны Балтии вертолеты Apache и усилить свое военно-морское и воздушное присутствие в регионе. Даже Испания решила направить свои корабли в Черное море.

Ничего этого не было до тех пор, пока Россия не решила поиграть мускулами на границе с Украиной, оправдывая это тем, что НАТО опасно продвигается на восток, а сама Украина намеревается стать членом Североатлантического альянса. При этом ни для кого не является секретом, что натовские перспективы Украины были туманно отдаленными, а сам Альянс ни к каким серьезным неприятностям на своем восточном фланге не готовился. Теперь, усилиями Москвы, готовится, а, кроме того, приступил к последовательному укреплению оборонительного потенциала Украины в невиданных до этого масштабах.

Очень трудно назвать такую политику дальновидной, все продолжают пытаться угадать, в чем видит Россия преимущество собственных шагов, которые сплотили до того расслабленный и разобранный Запад и заставили НАТО укрепить свою военную мощь на востоке Европы. Доктрина поддержания оппонентов в постоянном напряжении действительно работает, только России-то что с того?