Госдеп подтвердил: опубликованные в СМИ ответы подлинны

Ответы на предложения России по гарантиям безопасности, опубликованные в испанской газете El País, подлинные, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает The New York Times.

«Мы не публиковали этот документ. Но теперь, когда он обнародован, это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями», - заявил Кирби, назвав публикацию документа «утечкой».

El País опубликовала текст документа с ответами США и НАТО 2 февраля. В Кремле сообщили, что Москва не имеет отношения к публикации документа. В Министерстве иностранных дел России вопрос о публикации ответов попросили переадресовать в США.