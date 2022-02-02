Виноваты цены на энергоносители: в Европе инфляция установила рекорд

Инфляция в странах еврозоны в начале 2022 года выросла до самого высокого уровня с момента введения единой европейской валюты в 1999 году. В январе потребительские цены в еврозоне в среднем увеличились на 5,1 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщало в среду европейское статистическое ведомство Евростат, сославшись на предварительные данные.

В декабре инфляция в еврозоне достигла 5,0 процента, на начало года экономисты прогнозировали снижение ее темпов до 4,4 процента. По сравнению с декабрем, в январе показатель составил 0,3 процента.

Высокая инфляция главным образом связана с крайне сильным ростом цен на энергоносители. В январе в сравнении с тем же месяцем 2021 года этот показатель увеличился на 28,6 процента, в декабре – на 25,9 процента. Цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки возросли на 3,6 процента.