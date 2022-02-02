Кандидат в президенты Армении: «Не представляю, что с соседями можно воевать, с соседями надо жить в мире»

По его словам, он сможет полноценно представлять институт президентства. Хачатрян не согласен с подавшим в отставку с поста президента Арменом Саркисяном в том, что полномочия главы государства слишком ограничены. Он заявил, что роль президента очень важна, хотя институт был дискредитирован.

Выдвинутый правящей партией «Гражданский договор» официально в кандидаты президента Армении министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян признался в интервью местным СМИ, что не знает, почему выбор пал именно на него.

Хачатрян также отметил, что хотя он считался частью команды первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, сейчас его позиция отличается от подходов Армянского национального конгресса. Что касается того, что от президента мало что зависит, а его функция была сведена только к протокольной, Хачатрян заявил, что надо работать с теми, кто принимает решения.

Кандидат в президенты также прокомментировал обвинения оппозиции в том, что он будет подписывать все, что захочет Пашинян: «Этот институт не для того, чтобы со всеми воевать, а собирать всех воедино. Есть решения, которые удовлетворят одних и не удовлетворят других. Меньшинство должно смириться с тем, что не получилось, и готовиться к новым выборам. Если решение улучшит жизнь страны, почему не подписать?»

Кроме того Хачатрян назвал ошибочным состоявшийся в 2015 году референдум, в результате которого Армения перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.

Что касается открытия эпохи мира, продвигаемой властями, то Хачатрян заявил, что «я такой. Просто не представляю, что с соседями можно ругаться или воевать. Я считаю, что с соседями надо жить в мире». «Мир является единственным образом жизни. Если даже мы будем очень сильными, должны стремиться к миру», - сказал Хачатрян, поприветствовав последние развития по урегулированию отношений с Турцией.