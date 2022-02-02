Кандидат в президенты Армении: «Не представляю, что с соседями можно воевать, с соседями надо жить в мире»
Выдвинутый правящей партией «Гражданский договор» официально в кандидаты президента Армении министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян признался в интервью местным СМИ, что не знает, почему выбор пал именно на него.
По его словам, он сможет полноценно представлять институт президентства. Хачатрян не согласен с подавшим в отставку с поста президента Арменом Саркисяном в том, что полномочия главы государства слишком ограничены. Он заявил, что роль президента очень важна, хотя институт был дискредитирован.
Хачатрян также отметил, что хотя он считался частью команды первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, сейчас его позиция отличается от подходов Армянского национального конгресса. Что касается того, что от президента мало что зависит, а его функция была сведена только к протокольной, Хачатрян заявил, что надо работать с теми, кто принимает решения.
Кандидат в президенты также прокомментировал обвинения оппозиции в том, что он будет подписывать все, что захочет Пашинян: «Этот институт не для того, чтобы со всеми воевать, а собирать всех воедино. Есть решения, которые удовлетворят одних и не удовлетворят других. Меньшинство должно смириться с тем, что не получилось, и готовиться к новым выборам. Если решение улучшит жизнь страны, почему не подписать?»
Кроме того Хачатрян назвал ошибочным состоявшийся в 2015 году референдум, в результате которого Армения перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
Что касается открытия эпохи мира, продвигаемой властями, то Хачатрян заявил, что «я такой. Просто не представляю, что с соседями можно ругаться или воевать. Я считаю, что с соседями надо жить в мире». «Мир является единственным образом жизни. Если даже мы будем очень сильными, должны стремиться к миру», - сказал Хачатрян, поприветствовав последние развития по урегулированию отношений с Турцией.