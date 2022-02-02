Время дружить с коронавирусом новый поворот
В постсоветских странах, как, собственно, во всем мире складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, заболеваемость коронавирусом бьет все рекорды, а цифры, которые представляют ВОЗ и отдельные государства, просто не оставляют нам выбор, кроме как скопом запереться в четырех стенах и носа на улицу не высовывать. А с другой, все больше стран идут на значительное смягчение пандемийных ограничений. Дальше всех в этом плане продвинулись британцы и датчане, которые вообще отменили все ковидные заперты и вернулись к нормальной, свободной жизни.
Другие государства в этом плане пусть не так радикальны, но, тем не менее, следуют в том же направлении.
Тяжелые политические роды
Чтобы не ходить далеко, приведу в пример свою страной. Сегодня в Грузии данные о росте заболеваемости COVID-19 напоминают фронтовые сводки. Дело дошло до того, что в сутки в Грузии регистрируются свыше 20.000 заболеваний короной. Казалось бы, для страны с населением 3,7 миллиона человек это просто катастрофа, форменная чума!
Но нет же! Мало того, что правительство Грузии не собирается вводить новые ограничения, так оно еще отменяет старые. В частности, решилось на такой безумный шаг, как упразднение «ковид-паспортов»!
Казалось бы, сколько дебатов было вокруг необходимости введения «зеленых паспортов», сколько копий сломали в бесконечных спорах, сколько бессонных ночей провели члены правительства и руководство Минздрава, пытаясь провести его. В то ж время, прекрасно понимая, насколько важны «ковид-паспорта» для борьбы с пандемией, грузинские политики очень боялись обидеть свой электорат – десятки тысяч «антиваксеров» из того советского поколения беспокойных маргиналов, искренне верящих, что вакцины – это изобретение сатаны. Не случайно окончательное решение правительства ввести «ковид-паспорта», принятое 1 декабря прошлого года, в Грузии назвали «тяжелыми политическими родами».
Однако самое поразительное, что ровно через два месяца, 1 февраля 2022 года, в момент, когда в Грузии каждый день регистрировалось больше 20 тысяч заболеваний коронавирусом, «зеленые паспорта» были отменены.
Спрашивается, почему? Почему в 2020 году, когда Грузия была изолирована от внешнего мира, а экономика держалась на кислородных подушках, 50 зараженных за день считались катастрофой, а сегодня, при двадцати тысячах в сутки, отменяют «зеленые паспорта»?
Да потому, что в мире начинается процесс, который все мы долго ждали и приближали, как могли – победа над COVID-19, которую бы назвал процессом «гриппизации» коронавирвса. По всей видимости, из психологического сознании масс начал постепенно исчезать страх перед ковидом, а его место все увереннее занимает комфортная мысль о том, что коронавирус — это всего лишь очередная форма гриппа.
Казалось бы, самое время ликовать и устраивать народные гуляния – ЭТО, наконец, случилось, и грозный коронавирус низвергнут до уровня обычного гриппа! Особенно, если не брать в расчет, что по статистике ВОЗ осложнений, связанных с гриппом, в мире ежегодно умирает порядка 600.000 человек.
Сколько людей умерли от гриппа?
И, все-таки, решающую роль в нашем стремлении придать трагедии пандемии оптимистические контуры играет личный опыт. Ну, скажите, положа руку на сердце: сколько человек, умерших от гриппа, вы знали лично? Я, например, не знал ни одного. Как, наверное, большинство из вас. И этого, как выясняется, вполне достаточно, чтобы не зацикливаться на статистике Всемирной организации здравоохранения, по которой за два года пандемии коронавируса в мире умерло почти шесть миллионов (!!) человек.
Словом, процесс «гриппизации» ковида налицо, коронавирус становится общепринятым понятием и вскоре пополнит набор стандартных заболеваний, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь человечества.
Пришла пора навсегда забыть о мире, в котором маски в местах общественного скопления носят только японцы, корейцы и китайцы, и где рядовые граждане понятия не имеют о существовании таких фармацевтических брендов, как «Пфайзер», «Астра-Зенека» или «Модерна»…
Этого мира больше никогда не будет, забудьте! Коронавирус никуда от нас не уйдет, а вакцинация будет помогать нам легче переносить эту проблему, а не ликвидировать её в зародыше.
К тому же, вирус COVID-19 постоянно мутирует, генерируя все новые и новые штаммы, что, кстати, тоже признак «гриппизации» - как известно, классического гриппа в природе уже нет, он всегда в состоянии мутации, вследствие чего меняется и состав противогриппозных вакцин, которые мы получаем каждый год.
Оборотная сторона широкого распространения и, соответственно, «гриппизации» COVID-19 – это очевидное снижение его «убойной» силы, что характерно для последнего штамма «омикрон» - чрезвычайно заразного, но совсем не убийственного.
В той же Грузии, где за сутки заболевают двадцать тысяч человек, смертность ниже, чем когда каждый день заболевали по две тысячи. Такая же картина наблюдается и в других странах. Отсюда эйфория, охватившее весь мир.
Итак, корона никуда не уходит, она становится нашим соседом, хотя человечеству не так просто осознать эту новую реальность. Наверное, также сложно было представить, что эпидемия «испанки», унесшая в начале ХХ века жизни более 50 миллионов человек, превратится спустя время в тривиальный грипп, который большинство людей переносит на ногах.
Вы спросите, когда же, наконец, к нам вернется мир без карантинов, локдаунов, «ковид-паспортов» и гангстерских масок, мир, в котором коронавирус – не предзнаменование конца света, а привычная и легко переносимая инфекционная болезнь?
Будем надеяться, что совсем скоро…