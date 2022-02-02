Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 02:14

В постсоветских странах, как, собственно, во всем мире складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, заболеваемость коронавирусом бьет все рекорды, а цифры, которые представляют ВОЗ и отдельные государства, просто не оставляют нам выбор, кроме как скопом запереться в четырех стенах и носа на улицу не высовывать. А с другой, все больше стран идут на значительное смягчение пандемийных ограничений. Дальше всех в этом плане продвинулись британцы и датчане, которые вообще отменили все ковидные заперты и вернулись к нормальной, свободной жизни. Другие государства в этом плане пусть не так радикальны, но, тем не менее, следуют в том же направлении.

Тяжелые политические роды Чтобы не ходить далеко, приведу в пример свою страной. Сегодня в Грузии данные о росте заболеваемости COVID-19 напоминают фронтовые сводки. Дело дошло до того, что в сутки в Грузии регистрируются свыше 20.000 заболеваний короной. Казалось бы, для страны с населением 3,7 миллиона человек это просто катастрофа, форменная чума! Но нет же! Мало того, что правительство Грузии не собирается вводить новые ограничения, так оно еще отменяет старые. В частности, решилось на такой безумный шаг, как упразднение «ковид-паспортов»! Казалось бы, сколько дебатов было вокруг необходимости введения «зеленых паспортов», сколько копий сломали в бесконечных спорах, сколько бессонных ночей провели члены правительства и руководство Минздрава, пытаясь провести его. В то ж время, прекрасно понимая, насколько важны «ковид-паспорта» для борьбы с пандемией, грузинские политики очень боялись обидеть свой электорат – десятки тысяч «антиваксеров» из того советского поколения беспокойных маргиналов, искренне верящих, что вакцины – это изобретение сатаны. Не случайно окончательное решение правительства ввести «ковид-паспорта», принятое 1 декабря прошлого года, в Грузии назвали «тяжелыми политическими родами». Однако самое поразительное, что ровно через два месяца, 1 февраля 2022 года, в момент, когда в Грузии каждый день регистрировалось больше 20 тысяч заболеваний коронавирусом, «зеленые паспорта» были отменены. Спрашивается, почему? Почему в 2020 году, когда Грузия была изолирована от внешнего мира, а экономика держалась на кислородных подушках, 50 зараженных за день считались катастрофой, а сегодня, при двадцати тысячах в сутки, отменяют «зеленые паспорта»? Да потому, что в мире начинается процесс, который все мы долго ждали и приближали, как могли – победа над COVID-19, которую бы назвал процессом «гриппизации» коронавирвса. По всей видимости, из психологического сознании масс начал постепенно исчезать страх перед ковидом, а его место все увереннее занимает комфортная мысль о том, что коронавирус — это всего лишь очередная форма гриппа. Казалось бы, самое время ликовать и устраивать народные гуляния – ЭТО, наконец, случилось, и грозный коронавирус низвергнут до уровня обычного гриппа! Особенно, если не брать в расчет, что по статистике ВОЗ осложнений, связанных с гриппом, в мире ежегодно умирает порядка 600.000 человек.