И уже сегодня было объявлено, что Эмрели подписал многолетний контракт с другим восточноевропейским клубом – загребским «Динамо», где будет играть под 11-м номером.

Как сообщает варшавский клуб, соглашение разорвано по обоюдному согласию. Напомним, в «Легию» Махир перешел из « Карабах а» в июле 2021 года. 24-летний форвард провел 33 матча, в которых забил 11 голов.

«Я очень рад, что сегодня подписал контракт с «Динамо», - заявил азербайджанский футболист. - Это клуб, который постоянно завоевывает титулы чемпионов Хорватии и регулярно участвует в европейских соревнованиях, где, особенно в последние годы, демонстрирует высокие результаты. За последние несколько сезонов «Динамо» добилось ряда важных и исторических успехов и, безусловно, пользуется большим уважением в Хорватии и за рубежом. Команда действительно хорошая, это серьезный клуб. Я верю, что своей игрой, усилиями, работой и самоотдачей я буду помогать «Динамо» и его результатам. Я верю, что команда защитит титул чемпиона Хорватии и достойно выступит весной в Европе.

«Динамо» - это гораздо больше, чем просто футбольный клуб, это символ Загреба и Хорватии. У клуба много болельщиков и особое значение в хорватском и европейском футболе».

Напомним, в декабре после очередного поражения «Легии» в чемпионате Польши болельщики ворвались в клубный автобус и побили трех игроков, в том числе и Эмрели. После данного инцидента Махир посчитал, что он больше не сможет выступать за варшавян и при помощи своих адвокатов вел переговоры, чтобы покинуть клуб.