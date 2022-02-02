Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни в Москве. Об этом сообщили пресс-служба Рамзана Кадырова.

"Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Уточняется, что Кадыров доложил главе российского государства о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Владимира Путина, позволяют региону сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии COVID-19. Глава Чечни подчеркнул, что в регионе успешно выполняется программа вакцинации.

Помимо этого Кадыров отметил, что демографические показатели республики сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе сократилась до восьми процентов.