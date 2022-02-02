Ильхам Алиев осудил глобализацию

«Правда, глобализация как термин выводится из мирового лексикона. Потому что в мире было очень широкое сопротивление этому течению, но оно сохраняется в форме идеи. То есть сегодня глобализация укореняется под другим названием. Основной целью этой тенденции является вмешательство во внутренние дела различных стран, равенство, глобализация или объединение людей, особенно молодежи, вокруг единых ценностей, межличностных ценностей, воспитание космополитической молодежи и, естественно, последующее управление этими странами. То есть сама цель не меняется и не изменится. Мы видим это на протяжении всей истории. Если мы обратимся к истории, то увидим, что меняются не цели и интересы, а форма и методы борьбы. Для решения какого-то вопроса меняется сама завеса, если можно так сказать, упаковка, но суть вопроса не меняется. То есть борьба за гегемонию привлекает особое внимание к странам, имеющим особое значение, странам, которые обеспечили себя богатыми природными ресурсами и имеют очень стратегическое географическое положение.

Азербайджан отражает в себе все эти факторы, чему мы являлись свидетелями в период нашей независимости. Мы сталкиваемся с этим намерением, сопротивляемся ему, и я могу сказать, что нам удалось преодолеть эти опасности. Сегодня азербайджанское общество и азербайджанская власть однозначно стоят на страже национальных интересов. Я, как президент, до конца буду защищать национальные ценности и нашу государственную независимость. То есть, когда я говорю независимость, я подразумеваю не атрибуты – а реальную независимость. Можешь ли ты проводить реально независимую политику или нет? Или управляетесь указами из вне, склоняя перед кем-то голову. Азербайджан никогда не следовал таким попыткам, напротив, мы сражались и побеждали на всех площадках».