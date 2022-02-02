Швеция вслед за Данией и Норвегией отменяет коронавирусные ограничения

Правительство Швеции на пресс-конференции в четверг объявит об отмене ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает сайт BNO со ссылкой на источники газеты The Expressen.

Срок действия всех запретов истечет 9 февраля. Некоторые общие рекомендации — например, не выходить из дома в случае болезни — останутся актуальными.

Несмотря на то что в Швеции наблюдается рекордный всплеск случаев заболевания коронавирусом, ситуация в больницах остается стабильной, так как штамм «омикрон» отличается меньшим риском госпитализации.

Соседние страны, Дания и Норвегия, уже сняли почти все свои ковидные ограничения.