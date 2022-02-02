Ильхам Алиев: Внешние силы пытались вмешаться во внутренние дела Азербайджана

«Мы хорошо знаем нашу историю - на протяжении веков Азербайджан не был независимым государством, а находился в составе других стран. Однако, несмотря на это, наша страна не утратила, а сохранила свои национальные особенности. Почему? Мы всегда сохраняли верность своим национальным ценностям, были верны традициям, берегли их. Хотя, например, если принять во внимание советский период, в то время господствовала идеология марксизма-ленинизма. Но несмотря на то, что мы жили в закрытом обществе, в каждой азербайджанской семье отмечали национальные праздники. Мы веками передавали из поколения в поколение национальную идеологию, национальные особенности и, таким образом, уберегли себя от ассимиляции, от внешнего воздействия. Азербайджанцы всегда были открыты миру, но свой моральный кодекс ставили превыше всего. Если нам удалось уберечься во времена, когда мы не были свободны, и веками находились в составе других стран, то теперь, конечно же, мы сохраним наши ценности".

По словам главы государства, Азербайджан - независимое государство и проводит самостоятельную политику: "Никакие внешние силы не могут вмешиваться в наши внутренние дела. Правда, такие попытки были и, возможно, еще будут. Но эти попытки не дали и не дадут никаких результатов".