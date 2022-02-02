Разведка назвала возможную причину «гаванского синдрома»

Причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом говорится в рассекреченном экспертном материале разведсообщества США.

«Пульсирующая энергия электромагнитных волн, в особенности в радиодиапазоне, вполне убедительно объясняет основные характеристики, хотя существуют и пробелы в данных», - говорится в тексте. Другой версией, изложенной в докладе, является воздействие ультразвука. Однако, как отмечают эксперты, это возможно лишь «при сценарии, когда источник [ультразвука] находится вблизи от цели».

Авторы доклада не рассматривали вопрос о том, могли ли конкретные лица стоять за применением подобной энергии против американских госслужащих.

Впервые неврологические симптомы были зафиксированы у американских дипломатов и членов их семей на Кубе в конце 2016 года. Тогда сотрудники американской дипмиссии жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. В 2017 году Associated Press получило аудиозапись атаки и описало ее как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».