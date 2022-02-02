Ильхам Алиев о победе над Арменией в соцсетях и информационной войне

По словам президента, победа в информационной войне была обеспечена как с помощью традиционных информационных ресурсов, так и социальных сетей : «Мы в лишний раз стали свидетелями большого патриотизма и любви молодежи к Родине. Должен также отметить, что к этой работе подключились не только граждане Азербайджана, но и азербайджанцы всего мира - добровольно, по собственной инициативе. Им никто не давал указаний, они сами стали воинами на информационном поле и донесли до мира азербайджанские реалии.

«Во время Отечественной войны азербайджанская молодежь была очень активна в социальных сетях, и в целом могу сказать, что мы одержали победу и в информационной войне ». Как сообщает АзерТадж об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями азербайджанской молодежи.

Это не только наше мнение, но и международные аналитики с удивлением отмечают, что Азербайджан получил преимущество в информационном пространстве. Почему с удивлением? Потому что согласно устоявшемуся мнению, армянское лобби и армянские организации везде активны. Сейчас многие ведущие медиа-структуры в ведущих странах мира возглавляют они, и пользуясь этой возможностью, ведут против Азербайджана злостную клеветническую кампанию. То есть все ожидали, что в информационном пространстве будет доминировать Армения, то есть, как говорится, армянские тезисы.

Увидев, что мы превзошли и здесь Армению, они удивились. О чем это говорит? Это свидетельствует об образованности нашей молодежи, обладании ими знаниями и доступом к современным технологиям. Преимущество в социальных сетях, конечно же, предоставляет тиражируемая там информация, которая должна отражать правду. Армения пыталась оказать сопротивление и в социальных сетях, но их борьба в виртуальном пространстве была похожа на действия во время войны – все было очень низко и недостойно. Методами борьбы армянских пользователей являлись клевета, ложь и оскорбления. А наши методы - это истина и общепринятые нормы поведения…

Каждый день и я, и государственные органы говорили правду в своих обращениях. А армяне лгали, и по сей день армянские военные чиновники, ответственные за информационную политику в армии, являются объектом насмешек. То есть их имена превратились в символ лжи. Сколько же человек может лгать?! К тому же, это была бессмысленная ложь. Потому что рано или поздно эта ложь должна была быть раскрыта.

Армянская официальная пропаганда лгала и во время освобождения Физули, и Гадрута, и Шуши. Все это, конечно, раскрывало истину в глазах мировой общественности и людей из разных стран, отслеживающих события в сетях. Это обуславливало рост уважения к нам. Поэтому считаю, что деятельность в социальных сетях была очень успешной в военное время, и в целом сейчас социальные сети играют очень большую роль в донесении азербайджанских реалий до мирового сообщества. Мы не можем упустить свои позиции в этом пространстве, напротив, должны еще больше укрепиться там, и, конечно, пока есть необходимость доносить правду об Азербайджане…

Прошло 30 лет с момента начала конфликта, но в информационном пространстве некоторых ведущих странах мира преобладают армянские сказки. Не потому, что они верят в эти сказки. А потому что это отвечает политическим интересам этих стран. Поэтому Азербайджан, пожалуй, одна из редких стран в мире, которая регулярно подвергается нападкам клеветников и информационным атакам. Потому что за ложью, распространяемой об Азербайджане не только в сетях, но и во многих печатных органах Европы, Америки, торчат длинные уши армянского лобби. 90 процентов негативных записей в соцсетях были организованы армянами. Они скрываются под другими именами, завуалированы, но мы знаем, из какого источника это происходит, и мы должны быть готовы к этому. После окончания войны, я заявил, что мы не хотим Третьей войны…

Информационная война продолжается, и конца этой войне не видно. Это - не наш выбор, но если на тебя кто-то нападает, ты должен защищаться, и защищаться так, чтобы всегда побеждать. Тем более, что все предпосылки в нашу пользу. Истина и международное право на нашей стороне. Победа в войне еще больше укрепила уважение к нашей стране, нашему народу. Проще говоря, активность, определение правильных информационных каналов, передача объемов информации, соответствующих различным категориям пользователей – все это, конечно, требует большой компетентности и умения. Государственные органы также должны быть активными в этой области, и многие наши государственные структуры уже используют эти возможности. Это должно носить массовый характер, чтобы мы посредством нового информационного пространства постоянно могли бы доносить свою правду».