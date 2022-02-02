Российский С-400 прибыл в Беларусь

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" прибыл в Беларусь для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило Министерство обороны России.

Военнослужащие совершат марш на полигон в Брестской области.

"После прибытия на место российские расчеты проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, а также техническое обслуживание техники. Комплекс заступит на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - говорится в сообщении ведомства.