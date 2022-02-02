Байден и Макрон обсудили Украину

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные действия в отношении России в случае ее «вторжения», передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу продолжающегося наращивания российских войск на границах Украины. Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды останутся в тесном контакте, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили дипломатические контакты и подготовку «быстрых и суровых экономических издержек» для России в случае вторжения России.