Порошенко назвал Меркель «ангелом-хранителем Украины»

Экс-президент Украины, ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко выразил признательность экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель за поддержку, оказываемую Киеву, заявив, что она была «ангелом-хранителем для Украины». Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу NTV.

"Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем. Благодаря поддержке Ангелы и ведущей роли Германии у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС, которое я подписал в июне 2014 года. Только благодаря ведущей роли Германии у Украины есть всеобъемлющее соглашение о свободной торговле", - цитирует Порошенко ТАСС.

Касаясь текущей ситуации на границе России и Украины, Порошенко указал на необходимость оказания помощи Киеву: "Поддержка Украины является инвестицией в безопасность Германии и Европы".