Челик: Турция ведет политику нормализации отношений с Арменией c согласия и одобрения Азербайджана

Турция ведет политику нормализации отношений с Арменией c согласия и одобрения Азербайджана. Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, "Турция не будет участвовать в каких-либо инициативах, которые азербайджанский народ и государство сочтут нецелесообразными", подчеркнул Челик.