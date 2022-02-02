Компания Маска отправила в космос спутник-шпион

Американская компания SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления (NRO) США.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с NROL-87 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Через 8 минут первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, а вторая продолжала доставлять NROL-87 на орбиту.

Как сообщается, деятельность и инструменты спутника-шпиона строго засекречены. По запросу Управления SpaceX завершила веб-трансляцию запуска сразу после приземления первой ступени.