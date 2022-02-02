В армянской армии продолжается дедовщина: солдат сбежал из воинской части

«Мне поступил сигнал тревоги, что в одной из воинских частей в Кафане командный состав унижал и оскорблял новобранца, заставляя его убираться в ванной, в результате чего солдат самовольно покинул часть». Об этом на своей странице в Facebook написала депутат фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян.

Народная избранница отмечает, что она немедленно поручила экспертам Постоянной комиссии по правам человека связаться с Министерством обороны и с родственниками солдата: «Родственники призывника рассказали, что солдат был призван в армию 31 января, утром 1 февраля двое других солдат заставили его убираться, он отказался, после чего сослуживцы начали избивать его, не пустили пользоваться столовой, спать, пить воду и.т.д. Он рассказал все это и после этого связь с ним прервалась» ․

В Минобороны страны данный факт подтвердили.