Фахреттин Алтун: «Соглашения с Украиной не направлены против России»

Действующие и будущие соглашения между Турцией и Украиной не направлены против России и не имеют отношения к кризису между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Bloomberg по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.

По его словам, отношения Турции с Россией не ограничиваются поставками зенитных ракетных систем С-400, как и с Украиной только продажей ей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Турция укрепляет добрососедские отношения с обеими странами во всех областях, особенно в экономической и социальной. Этот процесс будет продолжаться и в предстоящий период. Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия - одна из стран, которая знает это лучше всех. Договоренности, которые мы заключили и будем заключать с Украиной, не имеют прямого отношения к кризису между Россией и Украиной", - цитирует Алтуна ТАСС.