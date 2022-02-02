Пашинян: «Баку и Ереван близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций»

Азербайджан и Армения при посредничестве России очень близки к началу строительства и восстановлению железной дороги, что означает разблокировку коммуникаций региона. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Как вы знаете, вчера с рабочим визитом прибыли в Ереван вице-премьер России Алексей Оверчук и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Они провели встречу с вице-премьером Мгером Григоряном. Хочу подчеркнуть, что мы очень близки к тому, чтобы зафиксировать первый практической результат трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций. Вчерашняя встреча была посвящена началу строительства ж/д Ерасх (Араздеен - ред.) - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз», - отметил армянский премьер.