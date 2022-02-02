На месте взрыва в Евлахе обнаружено еще 17 кассетных бомб МВД
Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о взрыве в Евлахе, в результате которого погиб пастух.
В сообщении МВД говорится: «Проведены необходимые мероприятия по факту гибели 1 февраля на пастбище Ширинбулаг на территории поселка Аран Евлахского района жителя Дашкесанского района Исмаила Микаилова в результате взрыва обломка кассетной бомбы, запущенной противником в ходе Отечественной войны.
Сотрудники полиции и прокуратуры района обнаружили на месте происшествия еще 17 кассетных бомб и обезвредили их».