Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о взрыве в Евлахе, в результате которого погиб пастух.

В сообщении МВД говорится: «Проведены необходимые мероприятия по факту гибели 1 февраля на пастбище Ширинбулаг на территории поселка Аран Евлахского района жителя Дашкесанского района Исмаила Микаилова в результате взрыва обломка кассетной бомбы, запущенной противником в ходе Отечественной войны.

Сотрудники полиции и прокуратуры района обнаружили на месте происшествия еще 17 кассетных бомб и обезвредили их».