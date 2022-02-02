Эрдоган рассказал, когда Путин посетит Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что президент России Владимир Путин после поездки в Пекин посетит Турцию, сообщает агентство "Анадолу".

Перед тем как отправиться в Украину, Эрдоган заявил журналистам, что Путин "приедет с официальным визитом в Турцию после поездки в Китай".

Президент Турции также отметил, что "по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным ситуация прояснится". "Турция готова к вкладу в устранение напряженности в регионе", - добавил Эрдоган.