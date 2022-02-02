МИД Армении: нормализация отношений с Турцией улучшит ситуацию на границе с Азербайджаном

«Нормализация отношений с Турцией будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Решение проблем всегда положительно влияет на весь регион и параллельно проходящие процессы. Иногда стоит рассматривать вопросы отдельно, но взаимосвязь может быть». Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает «Спутник».

Вместе с тем глава МИД Армении прокомментировал участие Еревана в международном форуме в Анталье и сказал, что крайнего срока принятия решения пока нет.