МЧС Азербайджана продолжает выполнять задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили в ведомстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, были проведены аварийно-спасательные операции по 51 случаям возникновения пожаров и 5 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 7 человек, двое из них дети.