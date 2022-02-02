Армянские СМИ: «Приземлился российский десант»

«Россия обеспокоена антироссийскими настроениями в Армении, которые, согласно различным опросам, усилились, особенно после войны. С этой целью в Армению прибыла группа экспертов из России, связанных с различными правительственными кругами, журналистами». Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

Как отмечается в статье, в последние дни приехавшие эксперты и журналисты проводят интенсивные встречи с представителями пророссийского сектора Армении, обсуждают вопросы улучшения армяно-российских отношений и смягчения антироссийских настроений. Однако есть информация, что на этих встречах продвигается идея нового союзного государства и армянским политикам предлагается вести пропаганду в этом направлении.

Газета назвала прибытие экспертов «приземлением российского десанта».