Ильхам Алиев об угрозе революции, дуэте Пашиняна и Сороса, новых планах против Азербайджана

“Потому, что они молоды и более активны. Недостатки есть в каждом обществе, и это неизбежно. Мы видим, что во многих местах, в том числе и на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, ведущей силой разрушительных движений является молодежь. Мы наблюдали за этим на примере цветных революций и столкновений на Ближнем Востоке. Но манипуляторы не видны. Молодежь направляют и приносят ее в жертву, в результате чего страны приходят в неуправляемое состояние и де-факто разрушаются. Взгляните на страны Ближнего Востока. Хотя страны, которые фактически уже столкнулись с этим кризисом, формально сохраняют свои границы, де-факто они не контролируют их. Получается, что на Ближнем Востоке продолжается процесс установления де-факто новых границ. Еще до этих арабских революций ходили такие разговоры, что в свое время границы были определены неправильно. Мы хорошо знаем, кто установил эти границы. Представители нескольких стран навели карандашом новые границы и посчитали, что они имеют на это право.

“Когда речь заходит о внешнем влиянии, то молодые люди должны понимать цел и. Одно дело, когда это влияние с благими намерениями. Но, к сожалению, мы столкнулись с такой картиной, что за этим стоят конкретные планы, и молодежь считается самой удобной социальной базой для их реализации”. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью.

Потом они увидели, что эти страны растут, население увеличивается, некоторые страны богатеют и уже перестают подчиняться. И они пришли к решению провести очередное разделение, которое де-факто провели. Далее я не хочу вдаваться в подробности, все знают, что я имею в виду. Что произошло в итоге? Страны фактически утратили свою независимость, были разделены на несколько частей. В некоторых частях и вовсе непонятно кто и чем управляет, словно возвращаются к первобытному устройству. Кому это выгодно? Тем, кто прячется за кулисами. Тезис «Разделяй и властвуй» все еще актуален. Все это должно стать уроком.

Помню, когда была арабская весна, и здесь некоторые говорили, что Азербайджан должен стать частью этой арабской весны. Хотя это не имело к нам никакого отношения, и в Азербайджане нет источника внутренней угрозы. Теперь давайте посмотрим на постсоветское пространство. И там, можно сказать, исполнители были одинаковые. Сколько цветных революций произошло на постсоветском пространстве? Разве народы тех стран стали жить лучше? Нет. Что случилось? Хаос, анархия, неуправляемое состояние. Политические распри, политические репрессии. Я не могу сказать, что было какое-то экономическое преимущество, наоборот, инвестиции не вкладываются в места, где нарушается стабильность.

Мы тоже сталкивались с этой угрозой, и я хорошо помню, как в 2003 году избрался на должность президента. Тогда были те, кто хотел поставить под сомнение мою победу. Но свои основные силы берегли для парламентских выборов 2005 года. Тогда во многих постсоветских странах происходили цветные революции и даже очередным направлением считался Азербайджан. Но этого не произошло. Потому, что, во-первых, их не поддержал народ, а во-вторых, они неправильно выбрали игроков. Эти игроки-марионетки не смогли выполнить своих задач и опозорились.

Но разве после этого прекратились попытки? Нет. Они перешли в новую форму. У них не получилось в 2005 году, попытались провести ее в 2012 году. Не получилось, и они сохранили на потом.

Наряду с этим продолжаются информационные провокации, используются информационные агентства. Американский президент Дональд Трамп называл газеты Washington Post и New York Times фейк-ньюсом. Это он говорит, а не я. Во всяком случае, он знает лучше нас, что к чему. Этот фейк-ньюс уже стал способом политической борьбы. Вначале распространяется ложная информация, затем при помощи подручных начинает ее обсуждение, как будто это свершившийся факт.

Затем проводится анализ и в сознание людей эта ложь внедряется как истина. Это очень примитивная технология, но, к сожалению, в некоторых местах она работает. Управляющие те же, то есть основные международные НПО. И все они долгие годы ведут борьбу против Азербайджана, в том числе в вопросе Карабаха. И во всех этих организациях армяне находятся на ведущих ролях. Их имена есть у меня, просто вы и сами можете их найти - Freedom House, Amnesty İnternational, Human Rights Watch, Сорос и подконтрольные ему структуры, «Репортеры без границ». Все эти НПО придерживаются антиазербайджанской позиции и хотят уничтожить Азербайджан.

Откуда они финансируются? Из бюджетов больших государств. Как говорится, слово у того, кто заказывает музыку. Их цель Азербайджан и его руководство. Потому что они использовали все другие методы и у них не получилось. Не получилась революция, не получился переворот, не получилось создать недовольство. Они пытались использовать карабахский вопрос, но тоже не получилось. Сегодня мы достигли исторической Победы. Поэтому они ищут новые методы и их цель - молодежь. Они считают, что свести с пути молодежь куда проще.

Эти попытки будут продолжаться. Пока мы стоим на страже государственности, ведем независимую политику, это будет продолжаться. Мы должны сделать так, чтобы вы, молодежь, которая в будущем возьмет на себя ответственность за эту страну, никогда не допустили этого. Мы победили их на всех площадках – как политических, так и на всех других площадках. Их последним аргументом были оккупированные земли, но они и его потеряли.

Поэтому сейчас они вместе с Арменией строят новые планы. В интернете есть знаменитая фотография - Сороса и Никола Пашиняна. Я не знаю, видели вы ее или нет, но если поищете, найдете. Посмотрите, как искренне они стояли, прижавшись друг к другу, словно двуглавый дракон. Но дракон оказался слабым, ничего не получилось. Но правда в том, что за всеми так называемыми революциями стоят одни и те же силы. Все видят, к чему приводят революции, в том числе и в Армении.

Уверен, что азербайджанская молодежь никогда не поддастся на эти провокации. Азербайджанская молодежь не раз демонстрировала свое величие и в гражданской жизни, и в армии, и на границе - везде, и я уверен, что и впредь будет активной и успешной в деле защиты достоинства нашего государства» - сказал президент.