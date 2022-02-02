В продажу поступил новый Samsung Galaxy S21 FE
Новый Samsung Galaxy S21 FE уже поступил в продажу. Самая главная особенность полюбившейся всем модели Galaxy S21 FE — это то, что он сочетает в себе характеристики флагмана по доступной цене.
Новый смартфон выпущен в размере 155.7 × 74.5 × 7.9 мм. Аппарат достаточно большой, но хорошо помещается в руке, а ширина типична для современных смартфонов. Девайс также совсем не тяжелый, по нынешним меркам, и весит всего 177 грамм, а пользоваться им достаточно комфортно. Все поверхности на S21 FE — и боковая рамка и задняя стенка — матовые, без глянца. При покупке смартфона можно выбрать из нескольких цветов: зеленого (оливкового), фиолетового (сиреневого), черного и белого. Также корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (девайс выдерживает погружение на глубину до 1,5 метра до 30 минут). Смартфон дополнен интересным элементом - более выраженной боковой рамкой, на которой расположены объективы камер.
Samsung Galaxy S21 FE оснащен набором из трех камер:
• 12 Мп, f/1,8, Dual Pixel PDAF, OIS (основной)
• 12 Мп, f/2,2, 123˚ (ультраширокий)
• 8 Мп, f/2,4, PDAF, OIS, оптический зум 3× (длиннофокусный)
У основной камеры имеется продвинутый фазовый автофокус Dual Pixel PDAF и оптический стабилизатор. При дневном уличном освещении камера выдает качественную картинку с высокой детализацией и правильной цветопередачей. Ультрашириком можно снимать угол обзора в 120 градусов. Есть еще и третий модуль, снимающий «3-кратным гибридным оптическим зумом (3× Hybrid Optic Zoom)». Максимальное значение зума здесь - 30× (Space Zoom). Смартфон умеет снимать видео максимально в 4К при 60 и 30 fps.
Dynamic AMOLED 2X, 411 ppi экран на смартфоне прикрывает Corning Gorilla Glass Victus, а его размеры 6.4 дюйма, 1080х2400 точек (20:9). Частота обновления здесь 120 Гц, а яркость достигает до 1200 нит. В настройках экрана можно включить/выключить режим с повышенной до 120 Гц частотой обновления.
Samsung Galaxy S21 FE оснащен набором из трех камер:
- 12 Мп, f/1,8, Dual Pixel PDAF, OIS (основной)
- 12 Мп, f/2,2, 123˚ (ультраширокий)
- 8 Мп, f/2,4, PDAF, OIS, оптический зум 3× (длиннофокусный)
У основной камеры имеется продвинутый фазовый автофокус Dual Pixel PDAF и оптический стабилизатор. При дневном уличном освещении камера выдает качественную картинку с высокой детализацией и правильной цветопередачей. Ультрашириком можно снимать угол обзора в 120 градусов. Есть еще и третий модуль, снимающий «3-кратным гибридным оптическим зумом (3× Hybrid Optic Zoom)». Максимальное значение зума здесь - 30× (Space Zoom). Смартфон умеет снимать видео максимально в 4К при 60 и 30 fps.
Dynamic AMOLED 2X, 411 ppi экран на смартфоне прикрывает Corning Gorilla Glass Victus, а его размеры 6.4 дюйма, 1080х2400 точек (20:9). Частота обновления здесь 120 Гц, а яркость достигает до 1200 нит. В настройках экрана можно включить/выключить режим с повышенной до 120 Гц частотой обновления.
Тут же расположена фронтальная камера, за круглым вырезом в матрице экрана. Селфи-камера (32 Мп) выдает отличное качество с яркой резкой картинкой с высокой детализацией и хорошей проработкой теней и светов. В портретном режиме программа безошибочно очерчивает объект, мягко размывает фон. Сканер отпечатков пальцев вмонтирован под стеклом экрана. Дактилоскопический датчик оптический, срабатывает быстро и безошибочно. В разъем на нижнем торце устанавливаются лишь две карты Nano-SIM, место для карты памяти microSD не предусмотрено.
В Samsung Galaxy S21 FE установлена восьмиядерная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888, роль графического процессора выполняет GPU Adreno 660. Это очень быстрый чипсет, он имеет запас прочности на несколько лет вперед. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, объем хранилища — 128 ГБ. В смартфон также встроенна Li-Ion батарея емкостью 4500 мАч.
Дополнительную информацию о смартфонах Samsung Galaxy S21 FE можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal. Samsung Galaxy S21 FE уже доступен к продаже у официальных дистрибьюторов.