В продажу поступил новый Samsung Galaxy S21 FE

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Новый Samsung Galaxy S21 FE уже поступил в продажу. Самая главная особенность полюбившейся всем модели Galaxy S21 FE — это то, что он сочетает в себе характеристики флагмана по доступной цене. Новый смартфон выпущен в размере 155.7 × 74.5 × 7.9 мм. Аппарат достаточно большой, но хорошо помещается в руке, а ширина типична для современных смартфонов. Девайс также совсем не тяжелый, по нынешним меркам, и весит всего 177 грамм, а пользоваться им достаточно комфортно. Все поверхности на S21 FE — и боковая рамка и задняя стенка — матовые, без глянца. При покупке смартфона можно выбрать из нескольких цветов: зеленого (оливкового), фиолетового (сиреневого), черного и белого. Также корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (девайс выдерживает погружение на глубину до 1,5 метра до 30 минут). Смартфон дополнен интересным элементом - более выраженной боковой рамкой, на которой расположены объективы камер.

Samsung Galaxy S21 FE оснащен набором из трех камер: • 12 Мп, f/1,8, Dual Pixel PDAF, OIS (основной) • 12 Мп, f/2,2, 123˚ (ультраширокий) • 8 Мп, f/2,4, PDAF, OIS, оптический зум 3× (длиннофокусный) У основной камеры имеется продвинутый фазовый автофокус Dual Pixel PDAF и оптический стабилизатор. При дневном уличном освещении камера выдает качественную картинку с высокой детализацией и правильной цветопередачей. Ультрашириком можно снимать угол обзора в 120 градусов. Есть еще и третий модуль, снимающий «3-кратным гибридным оптическим зумом (3× Hybrid Optic Zoom)». Максимальное значение зума здесь - 30× (Space Zoom). Смартфон умеет снимать видео максимально в 4К при 60 и 30 fps. Dynamic AMOLED 2X, 411 ppi экран на смартфоне прикрывает Corning Gorilla Glass Victus, а его размеры 6.4 дюйма, 1080х2400 точек (20:9). Частота обновления здесь 120 Гц, а яркость достигает до 1200 нит. В настройках экрана можно включить/выключить режим с повышенной до 120 Гц частотой обновления. Samsung Galaxy S21 FE оснащен набором из трех камер: 12 Мп, f/1,8, Dual Pixel PDAF, OIS (основной)

12 Мп, f/2,2, 123˚ (ультраширокий)

8 Мп, f/2,4, PDAF, OIS, оптический зум 3× (длиннофокусный) У основной камеры имеется продвинутый фазовый автофокус Dual Pixel PDAF и оптический стабилизатор. При дневном уличном освещении камера выдает качественную картинку с высокой детализацией и правильной цветопередачей. Ультрашириком можно снимать угол обзора в 120 градусов. Есть еще и третий модуль, снимающий «3-кратным гибридным оптическим зумом (3× Hybrid Optic Zoom)». Максимальное значение зума здесь - 30× (Space Zoom). Смартфон умеет снимать видео максимально в 4К при 60 и 30 fps. Dynamic AMOLED 2X, 411 ppi экран на смартфоне прикрывает Corning Gorilla Glass Victus, а его размеры 6.4 дюйма, 1080х2400 точек (20:9). Частота обновления здесь 120 Гц, а яркость достигает до 1200 нит. В настройках экрана можно включить/выключить режим с повышенной до 120 Гц частотой обновления.