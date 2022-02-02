Россия берет под управление армянскую часть Зангезурского железнодорожного коридора

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД) будет оператором железной дороги Ерасх (Араздеен - ред.) - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, которая свяжет территории Армении и Азербайджана. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"У нас будут регулярные двусторонние контакты в связи с восстановлением железной дороги, потому что оператором инфраструктуры является ЮКЖД. Мы считаем правильным, чтобы наше сотрудничество с оператором было тесным, чтобы железные дороги начали эксплуатироваться сразу после строительства. РЖД является одной из самых серьезных организаций мира в данной сфере", - цитирует Григоряна ТАСС.

В среду Григорян в Ереване обсудил восстановление железнодорожной коммуникации с Азербайджаном с вицe-премьером России Алексеем Оверчуком и главой РЖД Олегом Белозеровым.